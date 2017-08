Do Francie se z Iráku a Sýrie vrátilo 271 džihádistů

Do Francie se z válečných zón v Sýrii a Iráku vrátilo 271 občanů, kteří tam odešli bojovat za islámské radikály. Je mezi nimi 54 nezletilých a pětina jsou ženy, řekl ministr vnitra Gérard Collomb v rozhovoru s listem Le Journal du Dimanche (JDD). Všechny navrátilce podle něj vyšetřuje prokuratura a někteří jsou ve vazbě.

Úřady odhadují, že celkem odešlo bojovat za radikály z takzvaného Islámského státu (IS) do Sýrie a Iráku asi 700 francouzských občanů. Francie stejně jako další evropské země řeší, jak s nimi po návratu do vlasti naložit.

Na otázku, kolik Francouzů bylo v bojích zabito, ale Collomb nedokázal odpovědět. "Tyto informace je obtížné získat," řekl. Odborník na džihádisty Romain Caillet ale podle JDD soudí, že o život přišlo "mnoho" Francouzů. "To je stejně to, co si většina z nich přála," uvedl Caillet.

Poměrně nízký počet navrátilců z řad francouzských radikálů je podle něj dán tím, že Islámskému státu je těžké uniknout a válečnou zónu opustit. Syrsko-turecká hranice je navíc stále méně propustná. "Není to nemožné, ale musíte mít peníze a síť kontaktů," řekl Caillet. Větší šanci na útěk mají podle něj řadoví bojovníci než ti výše postavení, které IS chrání.

Islámský stát v posledních měsících ztratil rozsáhlá území v Sýrii i Iráku. Arabsko-kurdské jednotky nyní dobývají východosyrskou Rakku. Město je hlavním syrském střediskem islamistů. Hlavní bašta IS v Iráku, město Mosul, je už od července v rukou iráckých sil.