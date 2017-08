Příběh, který rozplakal Ameriku: Posledním přáním umírající ženy byl kávový koktejl. Vezli ho 600 kilometrů

Emily Pomeranzová pocházela z města Cleveland Heights ve státě Ohio. Žila pak ve Washingtonu a poslední část života strávila v hospicu v Arlingtonu ve státě Virgínia. Tam ji před několika týdny navštívil její přítel Sam Klien, který celý příběh nezvyklého posledního přání toto pondělí zveřejnil na Facebooku.

Smrtelně nemocná Emily mu řekla, že by si na samotném konci svého života chtěla ještě jednou dát svůj oblíbený mléčný koktejl s příchutí kávy. Pokud možno z restaurace Tommy´s ve čtvrti Coventry v Cleveland Heights odkud pocházela.

Pan Klien považoval za svoji povinnost poslední přání vyplnit. Ale jak dopravit kelímek s koktejlem na vzdálenost přes 600 kilometrů, který dělil restauraci a hospic? A navíc tak, aby byl nápoj ještě pitný?

Vyhledal na webové stránce restaurace e-mail a tam napsal, co by potřeboval. Za několik dní mu zavolal Tommy Fello, majitel podniku a řekl mu: „Ano, vyřešíme to. Najdeme způsob, jak to udělat.“ Až tento týden Fello pro televizi Fox 8 řekl, že za 47 let, co restaurace existuje, nikdy takovou objednávku neměli a že zpočátku si vůbec nebyl jistý, zda přání dokážou vyhovět, protože chtěl dodat nápoj v dobré kvalitě.

Ale vymyslel to společně s doručovací společností dokonale.

Koktejl byl „obalen“ v suchém ledu, aby vydržel. Doprava na vzdálenost 603 kilometrů se odehrála v noci, aby nemocná Emily Pomeranzová dostala svůj oblíbený nápoj ráno. Přeprava stála 123 dolarů.

Emily byla nadšená a sdílela pak svoji radost na Facebooku. Minulý týden bohužel zemřela.

Na její památku v posledních dnech chodí lidé do restaurace Tommy´s v Cleveland Heights a dávají si tam koktejly a děkuji majiteli Tommy Fellovi za ušlechtilý čin.