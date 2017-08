Dnes slavíme mezinárodní den piva. Jeho spotřeba klesá, stále ale přibývá minipivovarů

V kalifornském Santa Cruz vznikla tradice, která dnešním dnem slaví přesně deset let. Každý první pátek v letním měsíci srpnu se od roku 2007 celosvětově slaví mezinárodní den piva. Nejprve se svátek slavil pouze v amerických státech, postupně se rozšířil do dalších zemí a do Evropy. Původně to byl pouze svátek sládků, nyní se z něj radují především konzumenti. V České republice je obliba piva stále vysoká, i když jeho spotřeba meziročně poklesla.