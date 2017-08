Češi v Turecku byli odsouzeni na šest a čtvrt roku za spolupráci s teroristy

Dva Češi dnes byli v Turecku odsouzeni na šest let a tři měsíce do vězení za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG, které Ankara považuje za teroristickou organizaci. ČTK to řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Verdikt soudu není pravomocný a obhajoba se proti němu odvolá, informovala z Turecka zpravodajka České televize. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se chce v nejbližších dnech kvůli případu spojit se svým tureckým protějškem. Oba Češi zůstávají ve věznici ve Vanu, kde byli dosud ve vazbě.