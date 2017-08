Charlie Gard, nejsledovanější nemocné dítě současnosti, zemřel

"Náš krásný chlapeček odešel, jsme na tebe pyšní, Charlie," citoval The Daily Mail chlapcovu matku. Charlie trpěl syndromem mitochondriálního vyčerpání, které se projevuje postupným ochabováním svalstva a poškozením mozku. Jeho rodiče - Connie Yatesová a Chris Gard - se měsíce snažili přesvědčit londýnskou nemocnici, aby umožnila přesun dítěte do Spojených států za účelem experimentální léčby. Lékaři byli proti. Podle nich by tato léčba rozhodně nebyla úspěšná a pouze by prodloužila chlapcovo utrpení.

Gard a Yatesová se následně pokusili prosadit svůj názor soudní cestou. Britské soudy i Evropský soud pro lidská práva daly ale za pravdu nemocnici s tím, že je možné dítě odpojit od přístrojů a umožnit mu zemřít přirozeným způsobem. Chlapec byl následně převezen do hospice, kde dnes zemřel. Případ Charlieho vyvolal hluboké pohnutí nejen v Británii, ale i v zahraničí. Podporu mu v jeho boji o život vyjádřili například papež František nebo americký prezident Donald Trump.