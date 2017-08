Seznamte se: Jeff Bezos, nový nejbohatší muž planety

Podle indexu miliardářů magazínu Forbes, který sleduje jmění největších boháčů v reálném čase, se hodnota Bezosova majetku ve čtvrtek v jeden moment vyhoupla na 91 miliard USD. Majetek Billa Gatese měl v tu chvíli na cenovce 90 miliard. Na konci dne, kdy se žebříčky zaznamenávají, už byl sice Bezos opět „až“ druhý, odborníci ale předpokládají, že se na prvním místě během příštích dnů a týdnů usadí trvaleji.

Fanda republikánů a drsný šéf

Libertarián, příznivec republikánské strany, zastánce homosexuálních sňatků a tvrdý šéf. Tak by se dal Jeff Bezos ve stručnosti charakterizovat. Ředitel Amazonu se od dosavadního nejbohatšího muže planety v mnohém liší. Na rozdíl od Gatese moc neholduje filantropii, za což bývá kritizován, stejně jako za drsné pracovní podmínky, které v jeho koncernu údajně panují. Bývá přirovnáván ke Stevu Jobsovi, který na charitu rovněž tolik peněz neposílal.

Podnikat začal Bezos v devadesátých letech. Ještě dříve ale pracoval na wall street jako informatik pro různé společnosti. Byznys rozjížděl, jak už to u velkých příběhů bývá, v garáži. V roce 1994 založil společnost Amazon.com, s níž zpočátku prodával pouze knihy a jejíž podnikatelský záměr si sepsal cestou v autě, zatímco jeho manželka řídila. Na akciový trh Amazon vešel v roce 1997 a jedna jeho akcie by vás tehdy vyšla na 18 dolarů. Zásadní rozmach společnosti přišel s vydáním první elektronické čtečky knih Kindle fire v roce 2011. Cena akcií do té doby kolísavě stoupala, po vydání Kindlu ale překonala 200 dolarů za kus. V roce 2015 už stála jedna akcie 500 dolarů a letos se dokonce přehoupla přes 1000 USD. Právě díky poslednímu nárůstu v letošním létě se Bezos stal teprve šestým člověkem za posledních 30 let, který se titulem nejbohatšího člověka na planetě může pyšnit.

Nový typ miliardáře

V amerických médiích si vysloužil označení „miliardář nového typu“. Možná ani ne tak pro svůj vliv na politiku (Bezos finančně podpořil kampaň za stejnopohlavní manželství), jako spíš kvůli silným vazbám v kultuře, technologiích i mediální sféře. Kromě jiného si totiž před čtyřmi lety koupil slavný deník Washington Post. V neposlední řadě jej od jiných miliardářů odlišuje, v negativním smyslu, výše zmíněné odmítání velké filantropie. Nebylo by ale spravedlivé říkat, že Bezose dobročinné aktivity vůbec nezajímají. Svým příspěvkem se podílel například na záchraně vesmírné lodi Saturn V ze dna Atlantiku, mimo to založil vlastní inovační centrum v Seattleském muzeu.

Amazon v dnešní době zabírá 43 % online obchodu ve Spojených státech, jeho prémiový servis využívá přes 60 milionů uživatelů. Bezos vlastní pouze necelých 17 procent jeho akcií, zbytek se dělí mezi drobnější akcionáře, kterým zakladatel každoročně zasílá dopis. Na Bezosově růstu lze sledovat i trend všeobecného nabobtnávání majetku těch nejbohatších byznysmenů. Podle dat Forbesu bylo ještě v roce 1987 ve světě 140 miliardářů a jejich jmění činilo v součtu na dolary 295 miliard. Dnes je lidí s majetkem nad miliardu dolarů více než dva tisíce a dohromady mají majetek o hodnotě 7,7 bilionů dolarů.

Za posledních 23 let přerušili Gatesovu nadvládu pouze dva muži – mexický magnát Carlos Slim a investor Warren Buffett. Tento týden se k nim přidal Jeff Bezos. A pokud se odhady naplní, ještě si světové prvenství nějakou dobu užije.