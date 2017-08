Za první půlrok požádalo o azyl v Česku 713 lidí, z toho bylo 254 Ukrajinců. Udělen byl jen 23 osobám

Evropská komise odeslala ve středu do Česka, Polska a Maďarská svá stanoviska ohledně nedodržování takzvaných přerozdělovacích kvót na migranty v těchto zemích Řízení by mohlo skončit až žalobou u unijního soudu. Do České republiky se ale na rozdíl od některých západních zemí žádné masy uprchlíků nehrnou. Dokazují to čísla ministerstva vnitra za první pololetí letošního roku. O azyl u nás požádalo za prvních šest měsíců 713 lidí, z toho bylo 254 občanů Ukrajiny. Ze Sýrie to bylo pouze 39 žádostí a například z Iráku jen 17.