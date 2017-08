Rodiče umírajícího chlapce a nemocnice se dnes musí dohodnout, kde stráví poslední dny

Rodiče smrtelně nemocného britského chlapce Charlieho Garda dnes u soudu dostali čas do čtvrtečního poledne na dohodu s nemocnicí o tom, kde a jak jejich jedenáctiměsíční syn stráví své poslední dny. Pokud se nedohodnou, bude chlapec převezen do hospice. Tam bude vzápětí odpojen od přístrojů, které jej udržují při životě, rozhodl soudce. Rodiče dítěte usilovali o to, aby chlapec mohl zemřít doma.