Trump: Apple postaví v USA tři velké továrny, slíbil mi to Tim Cook

"Mluvil jsme s ním (Cookem), slíbil mi tři velké továrny - a to opravdu velké," prohlásil Trump.

Cook v květnu uvedl, že Apple plánuje vytvořit fond, který bude mít k dispozici jednu miliardu dolarů (22,4 miliardy Kč) a který bude investovat do amerických společností zabývající se pokročilou výrobou. Firma chce také financovat programy zaměřené na výuku psaní počítačového kódu pro tvorbu aplikací.

Trump v průběhu předvolební kampaně kritizoval Apple za to, že vyrábí většinu svých produktů v Číně. V lednu pak řekl, že chce firmu přesvědčit, aby vyráběla v USA.

Trump rovněž uvedl, že společnost Foxconn, která je hlavním dodavatelem Applu, plánuje v USA postavit velkou továrnu. Stát by mohla ve Wisconsinu. Foxconn minulý měsíc oznámil, že investuje více než deset miliard USD do továrny na výrobu displejů v USA.

Výstavba tří výrobních závodů by byla pro Apple nebývalým rozhodnutím. Firma teď vlastní pouze jednu továrnu, a to v irském Corku, která funguje od roku 1980 a využívá výhod nižších daní ze zahraničních zisků. Apple v současnosti při výrobě přístrojů iPhone, iPad a Mac spoléhá na smluvní výrobce, jako je Foxconn, Pegatron, Wistron a další.

Apple pod Cookovým vedením také vytvořil jeden z nejdokonalejších dodavatelských řetězců, převážně v Asii, kde získává součástky, počínaje čipy až po paměti. Posílají se do výrobních továren v Číně, kde se montuje ročně více než 200 milionů iPhonů. Apple díky tomu mohl dosáhnout hrubé ziskové marže, což je pozorně sledovaný ukazatel ziskovosti, kolem 38 procent a na celosvětových ziscích z prodeje chytrých telefonů se firma podílí více než 90 procenty, uvedl WSJ.

Profesor Syracuské univerzity v New Yorku Jason Dedrick, který se zaměřuje na globalizaci v informačních technologiích, v prosinci uvedl, že pokud bude Apple nucen přesunout výrobu do USA, bude to pro něj znamenat znevýhodnění v konkurenci s firmami jako je Samsung Electronics. Odhadl také, že montáž iPhonů v USA zvýší výrobní náklady na jeden přístroj o 30 až 40 dolarů. Pokud by se součástky jako procesory, paměti nebo displeje vyráběly rovněž v USA, cena by se zvýšila o 80 dolarů (1790 korun).