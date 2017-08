Udělali jste z Beyoncé bělošku, stěžují si rozezlení fanoušci na Muzeum madame Tussauds

Pobočka Muzea vozkových figurín madame Tussauds ve městě New York se po kritice fanoušků zpěvačky Beyoncé rozhodlo sochu, která stěžovatelům připadala málo autentická, přetvořit. Hlavní problém, který s ní fanoušci měli, spočíval ve zpěvaččině barvě pleti. Byla prý málo tmavá. Muzeum uvedlo, že to bylo kvůli osvětlení.

Někteří návštěvníci muzea si také stěžovali na to, že zpěvačku vůbec nemohou poznat. Jak uvedla britská BBC, stěžoval si jeden návštěvník, že ji prý účelově „vybělili“. Poté, co o případu informovala média, si americký New York Times všiml, že figurína zmizela ze svého obvyklého místa.

Na dotaz New York Times pak mluvčí muzea odpověděl, že na figuríně byly provedeny drobné úpravy, ovšem především bylo změněno osvětlení, které figurínu ozařovalo. To byl prý hlavní problém, proč si zpěvačka nebyla podobná.

Figurína je nyní zpět na svém původním místě. Muzeum si trvá na svém, že chyba byla hlavně v osvětlení a že se zpěvačku rozhodně nesnažilo „vybělit“. Diskuse o barvě její pleti začala mezi fanoušky a návštěvníky muzea minulý čtvrtek a nechyběla ani obvinění z rasismu, tedy že se muzeum snažilo zakrýt to, jak zpěvačka ve skutečnosti vypadá.

Padala slova jako „příšerná“, jiný uživatel také napsal, že „takhle Beyoncé přece nikdy nevypadala“. Muzeum na kritiku také reagovalo prohlášením, že snímky, které se objevily na Twitteru, mohou být bílé také kvůli použití blesku, který objekty značně zesvětluje.

Ke kauze přinesla zajímavý příspěvek komentátorka britského Daily Telegraphu, která se pokusila o širší záběr tohoto problému – ten má jádro ve skutečnosti, že západní společnost je stále zvyklá spíše na „bílý standard krásy“.

Theory: Beyoncé wax figure makers have never seen Beyoncé pic.twitter.com/bZ2PWCUzUs — Michelle Lee (@heymichellelee) 19. července 2017

Připomněla, jak například britská společnost reagovala, když byla v Londýně uvedena hra Harry Potter a prokleté dítě. Herečka Noma Dubezweni, černoška, vyvolala otázky, proč není Hermiona bílá, tak jak na to byli lidé zvyklí u Emmy Watson, její filmové představitelky.

Začalo se tedy pátrat v předloze, aby lidé zjistili, že o barvě pleti Hermiony tam není nic, zatímco o jejích vlasech, zubech a očích naopak mnoho. Komentátorka Sanghaniová dodává, že muzeum snad udělalo „vybělení“ Beyoncé omylem. To je zřejmě pravda, změna její vizáže byla nezáměrná. Což je ale neomlouvá.