Bizár století. V Dánsku se právě koná již 60. ročník Světového kongresu Santa Clausů

„Světový kongres Santa Clausů se koná v oblíbeném parku Bakken na severu Kodaně. Již od roku 1957 se sem sjíždí Santové z celého světa, aby se vzájemně poznali a užili si spoustu legrace.“ Tak zní věta oficiální webové stránky WorldSantaCongress.com a není to legrace – myslí to vážně.

Účel události není jiný než vzájemné poznání a zábava. Žádné charitativní ani třeba světové téma, které by se možná k Santům hodilo (co třeba pohovořit o konzumerismu a globalizaci?), se během události nekoná. Účast na festivalu je volná, nestojí žádné peníze a program vypadá vskutku zajímavě: 8:00 registrace účastníků, 12:00 plavba na lodi spojená s obědem, pochod městem atd. Není to vtip, opravdu se to děje.

Možná by světový sjezd oblíbeného dědečka, který v některých částech křesťanského světa (USA, oblíbený je také v Norsku) nosí dětem vánoční dárky, nepůsobil tak groteskně, kdyby se nekonal v létě. Jenže se v létě koná, a tak pokud teď máte cestu do Kodaně, už od včerejšího rána, kdy kongres začal, můžete v ulicích města potkat spoustu různých druhů Santů. To je totiž další účel kongresu – ukázat, jaké odlišnosti mezi červeno-bílými dědečky v tomto vánočním zvyku panují.