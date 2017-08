Šestnáctiletá Němka, členka Islámského státu zadržená v Iráku, pochází z města nedaleko českých hranic

Německá teenagerka zmizela z domova loni v létě. Nějakou domu před útěkem do Iráku se údajně na internetu seznámila s jedním bojovníkem Islámského státu a tam měl vzniknout jejich romantický „online“ vztah. Některá média dokonce tvrdí, že se za islamistu (jeden zdroj hovoří o Čečenci, druhý o Arabovi) pak na Blízkém východě provdala.

Linda se začala už loni učit arabsky, někdy nosila do školy Korán, oblékala si oproti minulosti dlouhé šaty a postupně se radikalizovala. Ředitel školy upozornil její matku, že dívka možná konvertuje k islámu. Matka ale teď vypověděla, že je informacemi o své dceři „velmi překvapena“.

Rodina školačky byla rozvedená a podle starostky Pulsnitze Barbary Lükeové žila spíše samotářským způsobem života. Že by si ale nikdo změn u Lindy Wenzelové nevšiml v městečku, které má jen 7500 obyvatel, je podle všeho nemožné. Spíše jako skoro vždy zvítězila pověstná německá politická korektnost. Pulsnitz se nachází zhruba 30 kilometrů od Drážďan a stejná vzdálenost ho dělí od českého Šluknovského výběžku.

Linda, která byla při svém zadržení v Mosule lehce zraněna na levém stehně a pravém koleně, je v současnosti zadržována iráckými úřady nedaleko Bagdádu. Podle iráckého protiteroristického zákona by ji za připojení se k Islámskému státu mohl hrozit i trest smrti. Ten se ale v této zemi oficiálně vykonává až po dovršení věku 22 let.

Dívka se podle informací zveřejněných agenturou Reuters dostala minulý rok přes Turecko do Sýrie. Měla překročit hraniční přechod Báb al-Cháva a nějakou dobu pobývat v provincii Idlíb. Tam se měla připojit k džihádistické skupině Džund al-Aksá, která je v alianci s Islámským státem. Pak doputovala do Mosulu.

Německé tajné služby přitom tvrdí, že měly Lindu Wenzelovou v hledáčku již delší dobu. Prý kvůli jejím údajným kontaktům s militantní skupinou, která chtěla připravit teroristický útok v zemi. Proč tedy nebyla zadržena při odletu do Turecka (letěla z Frankfurtu), je nepochopitelné. Podle některých médií je to klasická zpravodajská hra, kdy tajné služby a policie vždy tvrdí, že o teroristech či radikálech dopředu věděly, ale ve většině případů nic v tomto směru nekonají.

Vzhledem k svému věku a velké diplomatické aktivitě Německa, se dá předpokládat, že se Linda Wenzelová nakonec vrátí do své vlasti. Co s ní bude dál, není jasné. Německé úřady jsou totiž k islamistickým navrátilcům ze Sýrie a Iráku hodně benevolentní. Přitom podle dostupných údajů mělo do těchto zemí odjet v posledních letech kolem tisícovky lidí s německým pasem, či lidí, kteří mají v Německu povolený trvalý pobyt. Několik stovek z nich se mezitím vrátilo. Úřady tvrdí, že jsou pod pečlivou kontrolou. Zda je to pravda, není ale možné ověřit.