Táhněte do prdele, nadávala žena muslimce. Pak ji zkopala a škrtila. Incident řeší policie

V úterý tu ještě nebyla ani noha, ve středu už bylo celkem plno. Řeč je o koupališti Divoká Šárka,v jehož blízkosti se odehrál incident, o němž se nyní mluví. Jeho průběh byl zhruba následující: ženy se skupinou dětí si udělaly výlet do malebného koupaliště. Cestou si je začala fotit žena, kterou zaujalo, že mají, jak by řekl náš věhlasný Jiří X. Doležal, „hadr na hlavě“ neboli hidhžáb. Žena se k muslimkám začala chovat agresívně – kopala je, nadávala jim a dokonce je fyzicky napadla. Incident nyní řeší policie.

O události, která se odehrála ve středu odpoledne na šárecké plovárně, informoval jako první deník Blesk. Ten citoval nejen policejního mluvčího Tomáše Hulana, který potvrdil, že obě ženy, které se incidentu účastnily, odvezla policie k výslechu. Policie událost kvalifikovala jako přestupek proti občanského soužití ( § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).

„Nějaká žena si nás začala fotit. Poté, co byla česky a slušně požádána, ať toho nechá, že si nepřejeme, aby nás fotila, natož děti, začala nám sprostě nadávat. Že jsme bubáci a ať táhneme do prdele a ať se neopovažujeme jít na koupaliště. Poté mojí kamarádce dala pěstí a kopla do ní," řekla účastnice konfliktu, jejíž výpověď byla zveřejněna na facebookové stránce Proti projevům nenávisti. Incidentu navíc přihlížely děti, které událost rozrušila. Poté, co se ženy přestaly fyzicky prát, byla původkyně sporu zadržena a skupina vyčkala, až přijede policie.

Svědkyně události vypověděla, že kolemjdoucí pouze přihlíželi a nikdo napadené ženě nepomohl.

Během incidentu, který popsaly policejní svodky a také deník Blesk a Info.cz, se autorka tohoto článku nacházela nedaleko skupinky dětí a žen v šátku. Incident cestou ke koupališti nezaregistrovala, skupinku žen a dětí ano. Že se něco děje si návštěvníci šáreckého koupaliště začali všímat, až když přijela sanitka a policejní vůz. Z dosud dostupných informací není jasné, v které části Šáreckého údolí se incident odehrál. Původně se v médiích objevila informace, že se incident odehrál přímo na koupališti Divoká Šárka, tato informace však byla později vyvrácena.