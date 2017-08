Velké Británii dochází vzdušný prostor. Nemá už kudy vést letadla, situace začíná být alarmující

Pátek je pro letový provoz ve Velké Británii vůbec nejkritičtějším dnem. Pravidelně při něm dochází k přetížení britských letišť, která nestíhají odbavovat letadla, protože už je jednoduše nemají kudy poslat do vzduchu, nebo naopak nechat přistát na britskou půdu. Vzdušný prostor je tak přetížený, že lze bez nadsázky nazvat britský vzdušný prostor doslova přeplněný letadly. Průměrný počet letů odbavených při běžném pátečním provozu na britských letištích činí 8800. Což je rekordní, alarmující číslo, které se již pohybuje těsně na hraně únosnosti.

Proto britský parlament nyní projednával, jak situaci řešit. Závěr diskuse zatím je, že během následujících třiceti let bude muset dojít k „drastické“ modernizaci, protože britský vzdušný prostor už jednoduše přestává nápor letadel zvládat. „V posledních několika týdnech jsme zvládli bezpečně řídit rekordně přetížený letový provoz, ale zastaralý britský systém letového provozu znamená, že se již brzy dostaneme k limitu, který nebudeme moci zvládnout. Ne bez výrazného rizika,“ říká Jamie Hutchinson, vedoucí NATS, tedy Národního úřadu řízení leteckého provozu. Riziko spočívá nejen v nezvladatelnosti řídit složitý a početný systém, ale především v bezpečnosti a v potenciálních hrozbách, které ředitel Hutchinson naznačil. Zjednodušeně řečeno, nelze bezpečně řídit letiště, které je enormně přetížené a kde se ona přetíženost neustále zvyšuje.

Ministerstvo dopravy k tomu dodává, že pokud by britský letový provoz zůstal další léta beze změny, způsobí to do roku 2030 zhruba 3100 zpožděných letů denně. To pochopitelně ovlivní letový provoz celosvětově, protože letadla pak zpoždění budou nabírat i na dalších letištích. Číslo 3100 je dle zprávy britského ministerstva dopravy padesátkrát vyšší, než bylo v roce 2015. Podle výpočtu by pak při nulové změně v letovém provozu musely aerolinky zrušit na 8 tisíc spojů ročně. Ministerstvo nyní chce vypracovat plán, který se bude dotýkat šesti různých oblastí – jako například letová bezpečnost, technologie, dopady na životní prostředí atd. – jimiž se bude vzhledem k modernizaci letového provozu zabývat. Hlavní podle ministerstva je, aby se problém začal řešit efektivně a v krátkém čase. Problém, kterému nyní Velká Británie čelí, může však podle BBC mít i pozitivní dopady – urychlí to totiž vývoj technologií a práce na novém systému letištního provozu dá také práci stovkám lidí.

Jen pro příklad – vytíženost jednoho z londýnských letišť ve Stanstedu se každým měsícem zvyšuje, a to v řádech několika procent již čtyři roky. Problém pak také nutí letiště vytvářet systém priorit a některé destinace na tom tratí. Tak třeba do pozadí ustupují Egypt, Tunisko nebo Turecko, které musely vzhledem k přeplněnosti ustoupit například Španělsku, Itálii a Spojeným státům.