Německá europoslankyně za stranu Zelených chce do východní Evropy přesídlit celé syrské vesnice | Reflex.cz

Celé syrské vesnice by chtěla do zemí ve východní části Evropské unie přesídlit německá europoslankyně za stranu Zelených Ska Kellerová. Mohlo by to usnadnit integraci uprchlíků, uvedla v rozhovoru poskytnutém listu Neue Osnabrücker Zeitung. Kellerová, která je spolupředsedkyní frakce zelených stran v Evropském parlamentu, rovněž kritizovala Česko, Polsko a Maďarsko za jejich odmítání kvót na uprchlíky.