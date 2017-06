V Londýně najela dodávka do skupiny muslimů, jeden člověk zahynul | Reflex.cz

Dodávka v Londýně najela u mešity do lidí

Jeden člověk přišel o život a dalších deset utrpělo zranění, když v noci na dnešek najel v Londýně řidič dodávky do skupiny muslimů odcházejících z mešity. Policie, která muže zadržela, podle předsedkyně vlády Theresy Mayové incident vyšetřuje jako možný teroristický útok. Premiérka hned na dnešek svolala zasedání výboru pro mimořádné situace.

O útočníkovi, kterého zadrželi lidé na místě události a poté ho zatkla policie, úřady nic bližšího nesdělily. Je zatím známo, že jde o 48letého muže, který byl převezen do nemocnice, kde lékaři mají vyšetřit jeho duševní stav.

Dodávka najela do chodců kolem 01:20 SELČ v městské části Finsbury Park na severu Londýna. Dva zranění byli podle policie ošetřeni na místě a dalších osm převezly záchranky do nemocnic. Britská muslimská rada uvedla, že dodávka úmyslně najela do muslimů odcházejících z mešity. Vyzvala britské úřady k posílení bezpečnosti v okolí mešit.

Londýnský starosta ráno slíbil, že do ulic bude vysláno více policistů s cílem uklidnit obyvatele, zejména muslimy dodržující muslimský postní měsíc ramadán. "Stejně jako hrozné útoky v Manchesteru, Westminsteru a na londýnském mostě je to také útok na všechny naše sdílené hodnoty tolerance, svobody a úcty," prohlásil zároveň Khan.

Někteří svědci podle listu Evening Standard uvedli, že z dodávky vystoupil muž a nejméně jednu osobu pobodal. Policie však zatím nemá zprávy o tom, že by nějaká osoba měla zranění způsobená nožem.

Mayová označila najetí automobilu do chodců za "strašný incident". Je podle svých slov v myšlenkách se zraněnými. Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn prohlásil, že ho incident naprosto šokoval.