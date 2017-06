Polsko chce vyšetřit smrt 13 Poláků, které zabila československá železná opona | Reflex.cz

Spis týkající se 13 zabitých Poláků má již polský státní zástupce Andrzej Pozorski, který vede Hlavní komisi pro stíhání zločinů proti polskému národu. Všech 13 mrtvých zemřelo kvůli kontaktu s hraniční „železnou oponou“ v podobě drátěného plotu, který do těl svých obětí vysílal napětí o několika tisících voltů. Podle zprávy Centra dokumentace totalitních režimů je „hlavní, dosud žijící zodpovědnou osobou“ jmenovaný Štrougal, komunista zastávající pozici ministra vnitra a také předsedy vlády. Neprodyšnou hranici mezi svobodným Rakouskem a komunistickým Československem se snažili lidé překonat, aby se dostali z totalitního do svobodného světa. Často za to však bohužel platili životem.

Těla třinácti Poláků bude nutné kvůli důkladnému prošetření exhumovat. „Ústav národní paměti má velký zájem o lokalizaci a exhumaci ostatků polských uprchlíků zabitých na železné oponě v bývalém Československu. Badatelé Platformy mu poskytnou potřebná data co nejdříve,“ uvedla v tiskové zprávě Institutu národní paměti Neela Winkelmannová.

Polské instituce jsou svou důsledností ve zkoumání a identifikaci zločinů minulých režimů velmi precizní. Byl to právě tento institut, který nedávno zveřejnil velice podrobné a digitálně zpracované seznamy všech dozorců SS, kteří se podíleli na vraždách Židů v koncentračním táboře Osvětim a vyhlazovacím táboře Osvětim II. Březinka.