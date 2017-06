Dvojité poprvé. V čele srbské vlády stane žena-homosexuálka | Reflex.cz

Srbský prezident nominoval do postu předsedkyně vlády ženu, která se netají svou homosexuální orientací. BBC tento krok trefně označila za – v tomto velmi konzervativním balkánském státě – „dvojité poprvé“.

Ana Brnabičová, srbská politička, byla nominována novopečeným srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem, který svůj úřad převzal letos v červnu. Její jmenování musí ještě schválit parlament, což se ovšem považuje za formalitu vzhledem k tomu, že strana prezidenta i premiérky má v zastupitelském sboru spolehlivou většinu.

Brnabičová má s účastí ve vládě již své zkušenosti. V srpnu minulého roku se stala ministryní veřejné správy a místní samosprávy, kde bylo jejím hlavním cílem udělat správu co nejvíce občansky a uživatelsky jednoduchou – povedlo se jí například, že některé úkony mohou občané zadávat elektronicky.

„Ještě před několika lety by to v této zemi bylo nemožné,“ komentuje jmenování Brnabičové BBC. Prezident Vučič, který ženu do funkce jmenoval, během svého projevu, jež se týkal jejího jmenování, její sexuální orientaci ani jednou nezmínil. „Věřím, že Brnabičová má jak profesní, tak osobnostní kvality být předsedkyní vlády,“ uvedl mimo jiné srbský prezident.

Jmenování Brnabičové by mohlo zemi opravdu posunout správným směrem. Homosexualita je v zemi totiž stále vnímaná negativně. V roce 2015 byl v zemi uskutečněn výzkum mezi příslušníky srbské policie. Polovina z nich v dotazníku zaškrtla „souhlasím“ na tvrzení, které znělo „Homosexualita je nemoc a měla by se léčit“. Jeden z lídrů menší srbské strany s názvem Sjednocené Srbsko se již nechal slyšet, že „paní Brnabičová nebude mou předsedkyní vlády“.

Očekává se, že Brnabičová zemi dále povede směrem k reformám, nutným pro přibližování země k Evropské unii. Její cestu už naznačuje její předchozí působení, které bylo charakterizované snahou o modernizaci. Je možné, že se Brnabičová bude snažit vylepšit vztahy s Kosovem, případně prosadit ochranné zákony pro LGBT komunitu nebo zavést reformy v oblasti soudnictví.