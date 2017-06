Severokorejci propustili vězněného studenta. Vrátili jej v kómatu a s nevratně poškozeným mozkem. Byl vystaven mučení? | Reflex.cz

Severní Korea propustila amerického studenta Otto Warmbiera, který byl původně v zemi odsouzen za stržení plakátu na 15 let nucených prací. Severokorejci studenta propustili a vyhlásili do světa, že je to jakýsi akt humanity. Zapomněli ale dodat, že studenta v zemi zmrzačili a ten má teď nevratné poškození mozku.

Americký student Otto Warmbier strávil v severokorejské vazbě 18 měsíců. Původně měl v zemi strávit 15 let, byl ale nakonec propuštěn s tím, že se „jedná o akt humanity“. Student ukradl v jednom ze severokorejských hotelů politický agitační plakát, za což jej režim následně obvinil z protistátní činnosti.

Propuštění studenta se nejprve setkalo s úlevnými reakcemi. Následně však američtí lékaři, do jejichž péče se propuštěný student záhy dostal, sdělili médiím zcela šokující informaci. Student trpí rozsáhlým poškozením mozku, které bylo zřejmě způsobeno přerušením přívodu kyslíku – patrně dušením. „Pacient spontánně otevírá oči, zřejmě ale není schopen rozeznat řeč,“ uvedl neurochirurg Daniel Kantar. „Nepoznává ani své okolí,“ dodal doktor.

Severokorejský režim o zdravotním stavu Američana očividně lhal. Den poté, co byl odsouzen, Severokorejci uvedli, že muž trpí botulismem, což je smrtelně nebezpečná intoxikace zvláštním druhem jedu, jež produkuje bakterie clostridium botulinum. Vědělo se tedy, že dvaadvacetiletý mladík je v kómatu, nikdo ale netušil, jak vážný stav to ve skutečnosti je. Američtí lékaři rozhodně vyvrátili, že by šlo o botulismus. Mladík podle nich naopak vykazuje stopy brutálního zacházení, kdy byl zřejmě několik minut bez kyslíku. Ve vězení byl nejspíš vystaven nelidským podmínkám, včetně opakovaného bití.

Do případu se již zapojil i vyšetřovatel OSN pro lidská práva Tomas Ojea Quintana, který po Pchjongjangu vyžaduje vysvětlení, jak se do kritického stavu student dostal. Zatím jediné vysvětlení, které Severní Korea podala, již američtí lékaři vyvrátili. Pchjongjang totiž trvá na verzi s botulismem. Když údajně muž onemocněl, podali mu uspávací medikament, po němž Warmbier upadl do kómatu. To je ale dle Američanů naprosto vyloučeno.