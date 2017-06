Zemřel bývalý kancléř Helmut Kohl, politik, který sjednotil Německo | Reflex.cz

Ve věku 87 let zemřel dnes ve svém domě v Ludwigshafenu bývalý německý kancléř Helmut Kohl. Potvrdil to jeho právní zástupce Stephan Holthoff-Pförtner. Velikán německé poválečné politiky stál v čele spolkové vlády 16 let, tedy déle než kdokoliv jiný. Muž, který je považován za velkého Evropana a sjednotitele Německa, se výrazně zasloužil i o zlepšení česko-německých vztahů.

Bývalý předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) měl dlouhodobě zdravotní problémy. Na veřejnosti vystupoval v posledních letech již jen zřídka. Jeho zdraví se zhoršilo v roce 2008, kdy po operaci kolena upadl a utrpěl poranění mozku. Na veřejnosti se poté objevoval v kolečkovém křesle.

"Truchlíme. #RIP #HelmutKohl," napsala na twitteru CDU a připojila fotografii svého bývalého předsedy, kterého v roce 1998 ve funkci vystřídal současný ministr financí Wolfgang Schäuble a následně nynější kancléřka Angela Merkelová. Právě Kohl si všiml v devadesátých letech mladé východoněmecké političky Merkelové a výrazně přispěl k jejímu vzestupu do nejvyšších pater politiky.

A právě Merkelová se v zářijových volbách do Spolkového sněmu bude snažit Kohla napodobit a počtvrté za sebou zvítězit v parlamentním hlasování. To se vedle Kohla povedlo už jen prvnímu poválečnému kancléři Německa Konradu Adenauerovi (CDU). I dobu jeho úřadování ale Kohl mezi lety 1982 až 1998 překonal, díky čemuž se mu někdy přezdívalo "věčný kancléř". Ještě delší dobu - 25 let - strávil v čele CDU.

Na jeho vedení této strany se vedle řady úspěchů bude ale vzpomínat i kvůli aféře jejího financování, která ji na konci 90. let výrazně poškodila. Proti exkancléři se tehdy postavila i "Kohlova dívka", jak se dříve přezdívalo Angele Merkelové.

Na bývalého kancléře se ale bude - jak naznačují první reakce německých i evropských politiků - vzpomínat především v dobrém. Jednak jako na velkého Evropana, který i velkorysým financováním z německé strany výrazně přispěl k prohloubení evropské integrace, jednak jako na muže, který se zřejmě jako nikdo jiný zasloužil o znovusjednocení Německa, když se mu o něm po pádu komunismu ve východní Evropě podařilo přesvědčit i dlouho skeptické představitele Sovětského svazu.

Kohl, který se narodil v roce 1930 a na přelomu 60. a 70. let byl ministerským předsedou spolkové země Porýní-Falc, sehrál významnou roli i v česko-německých vztazích. Byl to právě on, kdo spolu s tehdejším šéfem české vlády Václavem Klausem prosadil česko-německou deklaraci. Deklarace z roku 1997 umožnila překonat řadů sporů z minulosti a změnit orientaci vzájemných vztahů na budoucnost.