V Rakousku řeší po 27 letech zvláštní případ záměny novorozenců. Druhé dítě zatím chybí | Reflex.cz

„Samozřejmě to byl pro nás obrovský šok, když jsme já i moje dcera zjistily, že podle všeho nejsem její biologická matka. Ale to nás nemůže oddělit, zůstaneme navždy matkou a dcerou. Jen to chceme vyjasnit,“ řekla Evelin Grünwaldová deníku Krone už v minulém roce. Jenže přes všechnu snahu a výzvy se druhé dítě ze záměny nepodařilo ještě najít.

„Pro mě to ale bylo horší, než pro moji matku. Bylo to, jako kdyby mi pod nohama zcela zmizela země,“ řekla podle webu The Local dcera Doris.

Ta šla na testy DNA poté, když při odběru krve zjistila, že má krevní skupinu, která by mohla vyvolat pochybnosti o pravosti jejich biologických rodičů.

Protože Doris se narodila s velmi nízkou hmotností 1,8 kilogramu, fakultní nemocnice ve Štýrském Hradci tvrdí, že v době jejího narození zde podobný porod neproběhl a tedy, že k záměně nemohlo dojít. Jenže rodina si myslí něco jiného a soud ji dal za pravdu.

Pokud je to tak, kde je ale druhé dítě? Jaký je jeho osud? To se zatím neví.

Doris Grünwaldová proto 2. června zveřejnila na svém Facebooku výzvu, kterou citovala rakouská média. Vyzývá k ní všechny ženy, které se narodily v nemocnici ve Štýrském Hradci koncem října a začátkem listopadu 1990, aby jí pomohly s pátráním. Nemocnice dokonce nabídla kolem 200 ženám (dcerám i matkám) zdarma testy DNA, aby mohl být případ vysvětlen a uzavřen. Zatím toho ale využilo jen 30 lidí a žádná shoda s matkou Doris nebyla nalezena.