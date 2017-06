Pražská zoo postaví pavilon pro pandy, i když je od Číňanů nemá jisté | Reflex.cz

foto: AND s.r.o.

Na místě expozice pro lední medvědy chce zoo vybudovat nový pavilon pro pandy velké a langury čínské za 200 milionů korun. Součástí areálu bude také čínská restaurace s výhledem na Prahu, řekl novinářům ředitel zoo Miroslav Bobek.

Zástupci zoo předpokládají, že pokud vše půjde podle předpokladů, mohlo by být stavební povolení pro nové pavilony vyřízené do konce roku 2019. Jsou ale připraveni na podobné odklady, které potkaly chystaný pavilon goril kvůli sporům s městskou částí Troja. Bobek očekává, že poté, co pražský magistrát zamítl odvolání Troje proti stavbě pavilonu, se městská část obrátí na soud, a výstavba se tak znovu oddálí.

Zoo chce přestěhovat gorily z dolní části zahrady ohrožené povodněmi do bezpečnější lokality, podle původních plánů měl být pavilon goril hotový už touto dobou. "Kdyby šlo všechno šlo ideálně, do konce roku bychom mohli kopnout," uvedl dnes Jiří Kotek ze stavebního oddělení zoologické zahrady na dotaz, kdy se podaří zahájit stavbu nového zázemí pro gorily.

Pavilon goril by měl se souvisejícími stavbami stát celkem 121 milionů korun. Metropole kromě investic v zoo současně řeší, jak odlehčit dopravně přetížené Troji a zlepšit propojení zoologické zahrady s Prahou 6.

Expozice Arktida se stane domovem ledních medvědů, tuleňů a severských druhů ptáků. Bude v místě dnešního výběhu kopytníků v severní části zoo. Její součástí bude výběh pro samici a pro samce, každý z nich bude mít vlastní bazén a zázemí.

Součástí projektu je i porodnice s maximální mírou klidu pro samici. Největším lákadlem areálu má být tunel, který návštěvníkům umožní pozorovat medvědy i pod vodou. V současnosti lední medvědi obývají zařízení, které je staré více než 80 let, navíc na jednom z nejteplejším svahů zoo. Nové prostory přinese větší komfort zvířatům i návštěvníkům, uvedl Bobek.

Pandy velké, o jejichž zapůjčení již delší dobu jedná Česká republika s Čínou, mají najít azyl v nově budovaném komplexu s venkovními výběhy a vnitřní expozicí. K ochlazení bude pandám sloužit brouzdaliště a potok, ve výběhu bude také dostatek trávy a vegetace, která umožní udržet chladnější mikroklima.

Vítězný návrh počítá i s nejrůznějšími šplhacími konstrukcemi a kmeny pro langury čínské. Pokud by se pražské zoo nepodařilo od Číňanů pandy získat, budou v pavilonu bydlet jiní asijští medvědi. "Ale panda velká je panda velká," dodal Bobek.

Opozice v pražském zastupitelstvu již dříve záměr vybudovat pavilon pro pandy kritizovala. Vadí ji i uzavřené partnerství Prahy s Pekingem, a to kvůli porušování lidských práv v Číně.