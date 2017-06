Francouzi zatkli bývalého vězně z Guantánama, verboval pro Islámský stát | Reflex.cz

Bývalý vězeň z americké základny Guantánamo Sabir Mahfouz Lahmar je jedním ze šesti lidí (čtyř mužů a dvou žen) zadržených ve francouzském Bordeaux pro podezření z verbování evropských muslimů do řad teroristické organizace Islámský stát, jak o tom informuje web britského deníku Daily Mail.

Sabir Mahfouz Lahmar je alžírského původu, studoval na islámského duchovního na Islámské univerzitě v saúdskoarabské Medíně a žil v Bosně, kde získal i státní občanství. Lahmar byl zatčen v roce 2002 v Bosně pro podezření ze spoluúčasti na přípravě teroristického útoku na americkou ambasádu v Sarajevu. Americké úřady obvinily Lahmara z členství v teroristické skupině Islámská ozbrojená organizace, dále z napojení na vedení teroristické organizace al-Ká’ida apod.

Na americké základně Guantánamo byl zadržován od konce ledna 2002 do roku 2009, kdy byl propuštěn poté, co francouzská vláda souhlasila, že mu dovolí žít na svém území a pomůže mu integrovat se do francouzské společnosti.

Mnozí z těch, kdo byli vězněni na americké základně Guantánamo pro podezření z terorismu, se po propuštění opět zapojili do aktivit teroristických organizací. Například podle amerického deníku The Washington Times se propuštěný vězeň Ibrahim Qosi po propuštění stal vůdcem teroristické organizace al-Ká’ida v Jemenu a začal vyzývat muslimy k páchání terorismu ve Francii a USA.