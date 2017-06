Politické zemětřesení ve Francii pokračuje: Strana prezidenta Macrona může získat většinu ve volbách | Reflex.cz

Prezidentova strana En Marche! od konce dubna podle všech zveřejněných průzkumů posiluje a dnes by získala v parlamentu (francouzsky se jmenuje Assemblée nationale), který má 577 členů, rozhodnou většinu. Odhady hovoří o 330 až 420 křeslech. To by Macronovi umožnilo jednoznačné vládnutí a mohl by tak realizovat některé změny a reformy, které avizoval už před svým zvolením prezidentem.

Protože volební systém je ve Francii většinový a většinou se v jednotlivých obvodech rozhodne až v druhém kole, tak v podstatě bez šancí je poměrně populární Národní fronta Marine Le Penové. Ta by měla dosáhnout pouze na 5 až 15 křesel. Její kandidáti a kandidátky budou totiž podle všeho vyřazeni v druhém kole, protože většina soupeřů se proti nim spojí.

Blížící se volby by ale měly být tragédií pro někdejší nejsilnější francouzské strany, republikánskou a socialistickou. Ty se dlouhá desetiletí střídaly u moci, ale teď se ukazuje, že s tím je konec.

Republikáni by měli získat 100 až 150 křesel a socialisté dokonce pouze 25 až 40, což se dá u nich označit za katastrofu gigantických rozměrů.

Macron si navíc počínal při skládání vlády poměrně umně, protože do ní jmenoval lidi s levicovými, pravicovými i středovými názory a vyhověl tak všem. Podle politologů ale hlavně sobě.

Parlamentní volby ve Francii jsou poměrně specifické svým systémem. Národní shromáždění má 577 členů. Aby byl zvolen kandidát hned v prvním kole, musel by získat absolutní většinu (tedy nad 50 procent) odevzdaných hlasů a současně by to muselo být nejméně 25 procent oprávněných voličů. Pokud nikdo tyto podmínky nesplní, postupují do druhého kola dva nejsilnější kandidáti, ale i ti k tomu potřebují nejméně 12,5 procenta registrovaných voličů. Ve druhém kole je pak zvolen kandidát s relativní většinou. Systém tím eliminuje menší strany, ale teď brutálně dopadne právě na předtím vládnoucí socialisty.