Kolaps strojvůdce: Vlak v Přerově narazil do zábran, nehoda si vyžádala 17 zraněných | Reflex.cz

Na nádraží v Přerově zřejmě kvůli indispozici strojvedoucího narazil dnes ráno vlak Leo Express do zarážedla na konci koleje. Při nárazu popadali ve vozech lidé. Na místě bylo včetně strojvedoucího zraněno 15 lidí. Ve většině případů šlo o lehčí zranění, dva cestující odvezli záchranáři do olomoucké nemocnice. ČTK to řekl mluvčí hasičů a záchranné služby Zdeněk Hošák. Podle policie je škoda předběžně vyčíslena na pět milionů korun.