Teror v Londýně: Atentát má šest obětí, trojice útočníků byla zabita | Reflex.cz

Teroristický útok v centru Londýna si v noci na dnešek vyžádal životy nejméně šesti obětí. Oznámila to dnes londýnská policie. Všechny tři útočníky z automobilu, jenž najel do lidí na Londýnském mostě, policie zabila. Policie se podle šéfa protiteroristické jednotky Marka Rowleyho domnívá, že víc útočníků nebylo, ale ještě to musí potvrdit další vyšetřování. Do londýnských nemocnic bylo převezeno více než 30 lidí a mnoho dalších bylo ošetřeno s lehčími zraněními.