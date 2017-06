Ruské skupiny smrti: Duma přijala zákon trestající podněcovatele sebevražd mladistvých | Reflex.cz

Dvacátého šestého května přijala ruská Státní duma zákon o trestní odpovědnosti za zakládání „skupin smrti“ a zavlékání neplnoletých do smrtelně nebezpečných her. Za nabádání k sebevraždě prostřednictvím hrozeb a ponižování na internetu budou moct být nyní usvědčení pachatelé odsouzeni až k osmi letům vězení, za zakládání skupin se suicidální tematikou na sociálních sítích až k šesti. Mezi odborníky však panují obavy, že by nový zákon mohl být zneužit i proti jiným, současnému režimu nepohodlným skupinám lidí.