Víkend ve znamení Lidovců. Víc než program zaujal lehce ulítlý klip | Reflex.cz

Víkend ve znamení Lidovců. Víc než program zaujal lehce ulítlý klip

KDU-ČSL na víkendovém sjezdu v Praze potvrdila v čele strany Pavla Bělobrádka a schválila uzavření volební koalice s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Předběžná volební kampaň pro podzimní volby, v nichž bude muset koalice pro vstup do Sněmovny získat alespoň deset procent hlasů, by měla začít už příští týden. Delegáti na sjezdu také pověřili vedení strany, aby usilovalo o změnu volebních zákonů tak, aby se snížily volební prahy pro koalice.

Možná víc, než politická témata, však zaujal klip Lidovců a Starostů, však zaujal volební klip, který pro Lidovce a Starosty vytvořil režisér Filip Renč. Video vzbudilo na sociálních sítích rozporuplné reakce.

Do boje o předsednické křeslo se přímo na sjezdu přihlásil zlínský hejtman Jiří Čunek, který kritizoval některé kroky vedení strany. Bělobrádek ho ale přesvědčivě porazil s podporou 84 procent delegátů. Čunek po volbě řekl, že vítězství ani nečekal. Jeho cílem bylo upozornit na témata, která považuje pro současnou společnost důležitá.

Takřka shodnou podporu jako Bělobrádek získalo u delegátů volební spojenectví lidovců se starosty, pro které hlasovalo 82 procent účastníků sjezdu. Lidovci tak nevyslyšeli obavy některých delegátů, kteří varovali před hrozbou zvýšeného volebního prahu pro koalici. Bělobrádek následně prohlásil, že až tak vysokou podporu pro vznik koalice nečekal. Předseda STAN Petr Gazdík, který byl hostem sjezdu, delegátům řekl, že Bělobrádek by se mohl díky koalici stát příštím českým premiérem. Zároveň podotkl, že ani po vytvoření volební koalice nepředpokládá, že by se lidovci a STAN úplně sloučili.

Volební koalici čeká vyšší volební práh, než kdyby zástupci starostů byli pouze zařazeni na kandidátky KDU-ČSL. I vzhledem k tomu vyzvali delegáti sjezdu vedení lidovců, aby usilovalo o změnu volebních zákonů. Koalici dvou stran by mělo stačit pro vstup do Sněmovny překročení sedmiprocentního prahu, koalici tří a více stran devítiprocentního. Zároveň delegáti vyzvali ke změně způsobu přepočtu hlasů na mandáty, aby se víc přiblížil čistě poměrnému.

Lidovci si na sjezdu zvolili i předsednictvo, ve kterém je proti minulosti jediná změna. Zuzanu Roithovou nahradil ministr kultury Daniel Herman. Bělobrádek byl po volbě spokojený, že všichni místopředsedové mají silný mandát, bylo mu ale trochu líto, že v nejužším vedení není žádná žena. Prvním místopředsedou zůstává Marian Jurečka, řadovými místopředsedy vedle Hermana jsou Jiří Mihola, Ondřej Benešík a Jan Bartošek.

Roithová byla zvolena do celostátního výboru strany. V tomto širším vedení lidovců zasedne i Čunek, který na místopředsednické pozice nekandidoval. Členem výboru bude z titulu své funkce hejtmana. Lidovečtí europoslanci na sjezdu apelovali na to, aby se Česko snažilo zapojit do integračního jádra EU. Vyjadřovali přesvědčení, že pro Česko není alternativa k členství v unii. Delegáti sjezdu nicméně odmítli usnesení, které by žádalo stanovení pevného termínu vstupu do eurozóny na 1. ledna 2020.

Na sjezdu zazněla i kritika předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Vystoupil s ní předseda frakce Evropské lidové strany v Evropském parlamentu Manfred Weber. Z dalších hostů vyvolal největší pozornost bývalý předseda KDU-ČSL a současný předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který v projevu měl několik narážek na lidoveckou politiku. Proti Kalouskovi se pak vymezili Bělobrádek i Čunek.

Politolog Ladislav Mrklas se domnívá, že lidovci na na sjezdu ukázali velkou sebejistotu a ambice. "Na to u této strany nejsme z minulosti příliš zvyklí," podotkl. Pokud se koalice KDU-ČSL a Starostové dostane do Sněmovny, mohla by díky slabším výsledků dříve dominantních stran získat velmi silné postavení. "Pokud bude pokračovat pád ČSSD, nemusí zůstat u toho, že budou pouze třetí stranou," uvedl.