Zemřel divadelní režisér Alexandr Burdonskij. Vnuk Josifa Stalina | Reflex.cz

Světová i česká média informovala o smrti uznávaného sedmasedmdesátiletého ruského divadelního režiséra Alexandr Burdonského jako o smrti Stalinova vnuka. Muži, který si navzdory svému původu vydobyl během života uznání celé divadelní obce, se tak nepodařilo odstřihnout se od svého děda ani po své smrti. Ironický to osud člověka, který vůdce Sovětského svazu ani nikdy naživo nepotkal.

Alexandr Burdonskij se narodil v roce 1941 v Samaře jako Alexandr Stalin. Ve třinácti letech přijal příjmení své matky, které však bylo v Alexandrových čtyřech letech po rozvodu se Stalinovým synem Vasilijem zabráněno syna vychovávat. Během svých studií odešel z Kaliningradského vojenského učiliště, aby mohl studovat divadlo. Po absolvování slavného GIGIS (Ruského institutu divadelního umění) byl v roce 1972 pozván, aby Divadle sovětské armády uvedl novou hru.

Úspěch se dostavil okamžitě. Burdonskému se tak podařilo prorazit v době, kdy mu byl jeho původ daleko více na obtíž než cokoliv jiného. Během své profesní kariéry úspěšně nastudoval řadu především klasických děl, včetně Henrika Ibsena, Tennessee Williamse, Maxima Gorkého nebo Antona Čechova.

V roce 1985 se stal zaslouženým umělcem a v roce 1997 umělcem národním. V Divadle sovětské armády zůstal působit až do své smrti. Zahraniční média se o něj vždy zajímala především kvůli příbuzenství s jedním z největších tyranů 20. století. Ačkoliv je to právě tato skutečnost, která téměř každého přiměje zprávu o úmrtí Burdonského otevřít a zjistit, zda se náhodou nedozví nějaké historické drby, je třeba zdůraznit, že na každého člověka by se mělo především vzpomínat pro jeho vlastní činy. Snad má proto Alexandr Burdonskij dost vděčných diváků a žáků, kteří si jej uchovají v paměti především jako výjimečného ruského umělce přelomu 20. a 21. století.