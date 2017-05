Sen se stane skutečností. Sbírka umění, kterou rozprodal Oliver Cromwell, se vrací do Londýna | Reflex.cz

Když se v roce 2012 procházel ředitel Královské akademie umění Christopher Le Brun po horách s hlavním kurátorem sbírek britské královny, zeptal se ho na jeho vysněnou výstavu. Desmond Shawe-Taylor odpověděl, že by to byly královy obrazy. Myslel tím historicky ojedinělou sbírku Karla I., již po jeho popravě v roce 1649 rozprodala republikánská vláda Olivera Cromwella. Sen kunsthistoriků se příští rok stane skutečností. Velká část obrazů se vrátí do Británie, aby zde byla vystavena na jedné z nejočekávanějších výstav dneška.