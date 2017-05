Konec čínského festivalu psího masa? Politici chystají protiopatření | Reflex.cz

„Psům svážou nohy a tlamu a zaživa je upálí letlampou. Nebo je omráčí a hodí do velké pánve s vařící vodou,“ popisovala v loňské reportáži České televize Wu Süe-lien z Centra pro ochranu zvířat. Mnoho lidí bohužel věří tomu, že když zvíře zemře při mučení, bude chutnat lépe. Nemalé procento psů čekajících na smrt v malých klecích ve čtyřicetistupňovém vedru má přitom každoročně obojky. Pro ochránce zvířat jde o jasný důkaz toho, že někomu dříve patřili.

360p 240p REKLAMA Skrytá kamera natočila přípravy na festival psího masa v Číně • VIDEO Facebook.com

Od barbarského zvyku se v minulosti distancovala i čínská vláda a již dříve k nelibosti obchodníků zakázala porážku psů přímo na ulici. Festivalu chce nyní výrazně snížit zisky Mo Gong Ming, nový tajemník strany v Jü-linu. Ten se rozhodl, že oslavy přímo nezakáže, zakáže na nich ale prodej psího masa. Celá akce by tak vlastně ztratila smysl. Nová vyhláška by měla začít platit 15. června, týden před zahájením festivalu. V případě porušení hrozí prodejcům zatčení a pokuta až do výše 100 tisíc jüanů, což je v přepočtu skoro 350 tisíc korun.

„Jü-linský festival psího masa ještě není zcela mrtvý, ale pokud jsou ty zprávy pravdivé, tak je to pořádný hřebík do rakve této hrůzné akce, která se stala symbolem ilegálního čínského obchodu s psím masem,“ uvedl pro National Geographic Peter Li z Humane Society International.

Prozatím není jasné, zda se zákaz bude týkat i prodeje kočičího masa, které je během festivalu rovněž distribuováno.