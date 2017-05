Rusko na Krymu zakázalo léčbu narkomanů metadonem, zemřelo kvůli tomu už téměř 100 lidí | Reflex.cz

Jak popsal ve své rozsáhlé reportáži web Politico, matka Andreje Judenka, podrobně popsala, co se s jejím synem v roce 2014 stalo. Je to ale jen jeden z mnoha osudů.

Judenko podstupoval substituční léčbu pomocí metadonu ve středisku v krymském pobřežním městě Feodosija, protože se nedokázal zbavit závislosti na drogách. Ukrajinská vláda tento program zavedla v roce 2006 a je financován také z fondů, na které přispívala cizina. Jenže léčba metadonem byla několik dní po ruské okupaci zakázána.

Moskevská vláda ji zrušila pod hrozbou 20 let vězení ve své zemi již v roce 1998 s odůvodněním, že je to údajně pouze podvod s cílem přinášet zisky západním farmaceutickým společnostem. Je také pravda, že někteří kritici i ve světě považují samotný metadon za drogu.

„Můj syn to prostě po zákazu metadonu s léčením vzdal. Řekl mi: Mami, to je konec. Je to konec. V květnu 2014 zemřel na selhání jater,“ řekla matka Judenka webu Politico a vinu přičítá ruským úřadům.

Zrušení substituční terapie chtěli různé zdravotnické a humanitární organizace na Krymu alespoň oddálit, někteří nemocní dokonce psali prezidentu Vladimirovi Putinovi. Žádný výsledek se nedostavil. Pomocí této metody se přitom na poloostrově předtím léčilo kolem 800 lidí.

Rusové slíbili, že pacientům místo toho zabezpečí bezplatnou hospitalizaci na Krymu, nebo rehabilitaci v Rusku. Ve většině případů se to nestalo. Například ve Feodosiji dostali nemocní místo metadonu jen prášky na utišení bolesti. Kolem 70 pacientům se podařilo odjet z Krymu na léčení na Ukrajinu. Jenže to problém samozřejmě nevyřešilo.

Žádná strana přitom nepopírá, že Krym má velký problém s drogami. V březnu tohoto roku byl proto přijat nový zákon o prevenci zneužívání drog. Tento problém je navíc propojen s nemocí AIDS, užívání drog je totiž považováno za jednu z hnacích síl infekce HIV.

Mnoho narkomanů je postiženo virem HIV, který AIDS vyvolává. Například Krym má 2,2 milionu obyvatel a koncem minulého roku zde registrovali až 24 tisíc lidí s virem HIV. To je podle ruské státní agentury Rospotrebnadzor o 12 procent více než v roce 2015.

Kolik lidí přesně zemřelo kvůli zrušení substituční léčby metadonem od poloviny roku 2014 na Krymu, se přesně neví. Zdravotnické organizace odhadují, že kvůli předávkování drogami a v důsledku sebevražd to bylo 80 až 100 lidí.

Ruskou okupační správu na Krymu ale tyto věci nezajímají, protože přístup k narkomanům je v zemi Vladimira Putina čistě represivní. Přitom se odhaduje, že jen v samotné Ruské federaci je kolem dvou milionů narkomanů.