Syn teroristy bin Ládina vyzval nepřímo i k útokům na Čechy, ale hlavně na Rusy, Američany a Židy | Reflex.cz

Propagační video se objevilo v minulých dnech a zveřejnila ho mediální skupina As-Šaháb spojená právě s Al-Káidou. Hamza bin Ládin v něm primárně vyzývá k útokům na „židovské cíle“ po celém světě. Pokud není takové místo v dosahu, navrhuje útočit na Američany, cíle spojené s NATO a „křižáky“ (jak radikální muslimové říkají křesťanům).

Syn známého arciteroristy, ale volá i po boji proti Rusům, zejména kvůli jejich intervenci v Sýrii. „Budeme na vás i nadále útočit, dokud neodvoláte své síly ze všech islámských zemí,“ říká bin Ládin na videu, které trvá zhruba deset minut.



Hamza bin Ládin dává i návod, jak útoky provádět. V kontextu toho, jak teroristé útočí v poslední době v Evropě, nabádá sebevražedné atentátníky k útokům s použitím automobilů a nožů.

Varující pro Západ je ale spíše jeho výzva, ať bojovníci džihádu už nejezdí do Sýrie, mají útočit všude po světě. To by podle odborníků mohlo vyvolat další vlnu teroristických útoků v Evropě a Americe.

Hamza bin Ládin žil v minulosti podle zpravodajských informací společně s dalšími členy rodiny a svým otcem v domovém komplexu v pákistánském Abbottábádu. Tam Usámu bin Ládina americké komando 2. května 2011 zastřelilo. Uprchnout se prý podařilo pouze právě Hamzovi. Kde se nachází dnes, není známo, odhady hovoří o Afghánistánu či Pákistánu.