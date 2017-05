Další lež o Trumpovi: Kvůli němu prý v USA klesá popularita jména Donald. Realita je jiná, zde jsou důkazy | Reflex.cz

Některá americká i sbvětová média v pátek přispěchala s tvrzením, že jméno Donald je v Americe stále méně populární a že se to podle oficiálních statistik projevilo zejména v roce 2016. Důvod podobných informací je jasný – může za to také kontroverzní americký prezident Donald Turmp, který byl loni zvolen. Když se ale podíváte na vývoj popularity tohoto křestního jména v USA až od roku 1930, tak uvidíte, že tyto informace jsou naprostým výmyslem. Proti Trumpovi je ale dobré použít cokoli, protože většina lidí si samozřejmě nic dohledávat nebude a uvěří tomu, co je dnes tvrzeno.

Popularita jména Donald klesá už 70 let a minulá léta nejsou výjimkou. Co to má tedy společného s prezidentem Donaldem Trumpem? Vůbec nic. Média ale ráda u podobně kontroverzního politika s tímto křestním jménem „připomenou“, že by to tak mohlo být. Ono už každému dojde proč, i když realita je zcela jiná.

Když se podíváme do statistik popularity a četnosti jmen, která dostávají děti narozené v USA od roku 1930, tak vidíme, že v případě jména Donald se jedná o trend trvající přes 70 let. Za to také může Trump se jménem Donald? Jistěže ne. Popularita jmen u chlapců i dívek se mění s dobou. Donald má prostě v Americe smůlu, je vytrvale na sestupu.

Oficiální statistiku křestních jmen zveřejňuje v USA instituce se jménem Social Security Administration a poslední údaje (už i za rok 2016) zveřejnila v pátek 12. května.

A jak je to ve skutečnosti s tím Donaldem? Zcela jinak, než je naznačováno. Americký prezident za obecnou nepopularitu svého jména nemůže. To na stránkách instituce Social Security dohledáte snadno.

Jméno Donald bylo populární kdysi dávno, když se objevil v roce 1934 Kačer Donald, hrdina animovaných příběhů a komiksů. Ve 30. letech minulého století bylo proto jméno Donald dokonce na 7. místě v popularitě. Od té doby, ale pořád klesá.

V dekádě 60. let dvacátého století byl Donald u chlapců v popularitě na 25. místě. V 70. letech se už ocitá na místě dvaačtyřicátém a v 80. letech na šestašedesátém. Toto jméno prostě dávno netáhne a vývoj v tom neúprosně pokračoval dál. V 90. letech se „chudák“ Donald ocitl na místě s číslem 134 a v letech 2000 až 2009 dokonce vypadl z první dvoustovky. A nevrátil se tam ani v posledních letech. Minulý rok se ocitl v popularitě chlapeckých jmen v USA na poměrně nelichotivém 488. místě.

Jak vidíme z dlouhodobého trendu, s reálným Donaldem Trumpem, americkým prezidentem, to nemá vůbec nic společného.

Jinak nejpopulárnějšími jmény u chlapců ve Spojených státech jsou za loňský rok Noah, Liam, William, Mason a James. U holčiček to pak byly Emma, Olivia, Ava, Sophia a Isabella.