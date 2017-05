Babiš pokládá schůzi Sněmovny za další pokus o svou "popravu" | Reflex.cz

"Je tady další megakampaň proti mě. Cílem této kampaně je odstranění Babiše z politiky," řekl ministr financí. Schůzi vyvolaly opoziční ODS a TOP 09 kvůli nahrávkám, na kterých Babiš hovoří s novinářem svého bývalého deníku o materiálech připravovaných na politické rivaly. Babiš označil odposlechy za nezákonné a zmanipulované. "Někdo tady páchá trestní činnost na člena vlády a vy se radujete," konstatoval Babiš. Varoval ostatní, že sledování nebo nasazování agentů provokatérů může potkat i je.

"Je to souboj o budoucnost této země," zdůraznil k nynější politické situaci Babiš, kterého premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) navrhl odvolat z vlády. Prezident Miloš Zeman zatím s tímto krokem otálí, poukazuje na to, že musí být nejprve vypovězena koaliční smlouva. "Chápu, že ústava je víc než koaliční smlouva, ale proč jsme ji podepisovali?" tázal se Babiš.

Tvrdí, že má svou politickou kariéru čistou a soudí, že ohrožuje politický systém, který podle něho politici budovali v Česku 26 let. "Takže zavřít Babiše, nemá být v politice, to je ten cíl," zopakoval. Opět také řekl, že nerezignuje, protože pro to nevidí důvod.

Vrátil se i k pochybám o založení a budování skupiny Agrofert, kterou v únoru převedl do svěřenského fondu. "Jak vám to mám vysvětlovat, když tomu nerozumíte," uvedl.

Kučera řekl, že zemi přivedl do krize Babiš zneužitím moci. "Ohýbána je morálka, jsou tady ohýbány zákony, je tady ohýbána dokonce i samotná ústava. Prezidentu republiky je milejší návštěva komunistické Číny než zajištění politické stability ve vlastní zemi a ministru financí krytí jeho daňových podvodů před prosperitou celé společnosti," řekl. Východiskem podle něho je odvolání Babiše z vlády a jeho odchod z veřejného života.

Fiala označil nahrávky s Babišem za velmi závažné, jejich obsah není možné podle předsedy ODS ignorovat. Podotkl, že klíčový člen vlády ovlivňoval média a měl zřejmě přístup k policejním spisům. "Je potřeba, abychom jako členové Parlamentu zaujali jasné stanovisko," zdůraznil Fiala.