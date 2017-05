Agent Orange: Následky působení bojového plynu jsou dodnes postiženy statisíce vietnamských dětí | Reflex.cz

Vietnam byl pro mě dlouho exotickou zemí s divokou a úrodnou krajinou, pracovitými, skromnými lidmi a stovkami kilometrů pláží. Dokud mi naše fotografka Thao neukázala fotky, které na jedné ze svých cest do rodné země pořídila. Jsou to fotky krásné a zrůdné současně, jak můžete vidět.

Sama Thao, když mi je ukazovala, odvracela oči. „Musela jsem to udělat černobílé, v barvě se to nedalo snést,“ řekla. Shodly jsme se, že by lidé měli tuhle odvrácenou tvář Vietnamu vidět. Protože takový je život a Reflex nezavírá oči, aby svět vypadal hezčí.

Tak jsem se ve Vietnamu vydala za dětmi, jejichž život je od narození živou výčitkou viet­namské války. Potkala jsem samozřejmě jiné děti, než jsou na fotografiích, ale ta setkání nebyla o nic méně bolestivá, smutná a současně plná vděčnosti, neboť i tyto děti byly (pokud dokázaly chápat) šťastné, že za nimi někdo přišel. A byly pobavené, protože jsem měla blond vlasy se zeleným přelivem (od zelené skalice v bazénu), a vypískly nadšením, když si na moje vlasy sáhly.

„Většina dioxinových dětí je postižena mentálně, menší část fyzicky. A často je to dohromady,“ říká napůl rezignovaně, napůl smutně doktor Huynh, ředitel oddělení pro postižené děti, jež sice sídlí v hanojské nemocnici specializující se na rehabilitace, ale spadá pod takzvanou Mírovou vesničku Thanh Xuan, jež se nachází za Hanojí. Na jeho oddělení je zhruba sto třicet dětí, ovšem postelí mají k dispozici méně, někdy tedy dvě děti sdílejí jedno lůžko. Víc než tři čtvrtiny dětí jsou postižené účinky dioxinu.

Následky působení bojového plynu, nesoucího kódové označení Agent Orange a používaného americkými ozbrojenými silami v letech 1962 až 1971 ve vietnamské válce, jsou i dnes postiženy tři milióny Vietnamců. Podle Červeného kříže přes sto padesát tisíc postižených tvoří děti. Je to už třetí generace s mentálními a fyzickými deformacemi, které jsou způsobeny dioxinem – tedy chemikálií, jež tvořila součást plynu Agent Orange a která přešla do půdy i do vody. Chemikálie zasáhla území Vietnamu, na němž dnes žije zhruba pět miliónů lidí.

Oběti vietnamské války se budou rodit dál, zabránit se tomu nedá. Dioxin, jedna z nejškodlivějších chemikálií pro člověka a živou přírodu vůbec, je stále v ekosystému, a tedy i v potravinách, od ryb přes rýži po ovoce a zeleninu.

Unikátní reportáž naší fotografky Nguyen Phuong Thao a Adély Knapové z Vietnamu o takzvaných dioxinových dětech vyvolala po vydání v tištěném Reflexu (15/2017) nebývale velkou čtenářskou odezvu. Mnozí se na nás obrací s dotazem, kam mohou těmto dětem, jejichž postižení způsobil dioxin obsažený v chemické látce používané americkou armádou během války ve Vietnamu, poslat finanční pomoc.

Spojili jsme se s ústavem z reportáže v Bac Giangu, kde o některé z těchto dětí pečují, a získali číslo jejich účtu:

Název majitele účtu: Trung tam công tac xã hoi bac giang ta khoan

Číslo účtu: 11500002335

SWIFT: ICBVVNVX280

Adresa banky: 45 Nguyen van cu Bac Giang, Vietnam

Děkujeme vám. Redakce Reflexu.