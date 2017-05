Návrh na odvolání Babiše je v rozporu s koaliční smlouvou, tvrdí Zeman | Reflex.cz

Návrh na odvolání ministra financí a předsedy ANO Andreje Babiše je podle prezidenta Miloše Zemana v rozporu s koaliční smlouvou. K právoplatnému odvolání by proto bylo nutné vypovězení koaliční smlouvy, oznámil dnes mluvčí Hradu Jiří Ovčáček po setkání Zemana s Babišem.

Návrh na odvolání ministra financí a předsedy ANO Andreje Babiše je podle prezidenta Miloše Zemana v rozporu s koaliční smlouvou. K právoplatnému odvolání by proto bylo nutné vypovězení koaliční smlouvy, oznámil dnes mluvčí Hradu Jiří Ovčáček po setkání Zemana s Babišem. Zeman předsedu hnutí ANO přijal na jeho žádost. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) podal návrh na odvolání Babiše k 9. květnu kvůli Babišovým kauzám týkajícím se údajného ovlivňování médií a neodvádění daní.

"Návrh na odvolání je v rozporu s koaliční smlouvou, která podmiňuje odvolání jakéhokoliv člena vlády souhlasem vedení jeho strany," konstatoval podle Ovčáčka prezident.

Prezident kritizoval i to, že nedostal návrh na Babišova nástupce, takže by podle Ovčáčka zůstalo vedení ministerstva financí neobsazeno. "Což by prezident republiky považoval za krajně nezodpovědné," sdělil mluvčí.

Hrad také zopakoval výtku, že návrh obsahuje přesné datum, ke kterému by měl být Babiš odvolán. "Prezident republiky konstatoval, že předseda vlády nemůže úkolovat prezidenta určováním termínu odvolání," prohlásil Ovčáček. Mluvčí vlády Martin Ayrer ale již dříve sdělil, že Sobotka Zemanovi předával demisi ministrů či návrh na jejich odvolání již sedmkrát a vždy s určitým datem konce daného člena vlády ve funkci.

Původně Hrad oznámil, že se dnes k návrhu na odvolání nebude vyjadřovat. Ovčáček tvrdil, že bude prezident chtít uklidnit situaci. Poté Zeman dnes odpoledne po jmenování nových generálů řekl politikům, že se do situace kolem návrhu na odvolání Babiše vloží po návratu z Číny, tedy po 18. květnu. Novinářům to řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Podle ústavních právníků však ústava nedává Zemanovi příliš možností Babiše neodvolat a měl by postupovat bez zbytečných odkladů, podle premiéra v řádu několika pracovních dnů.