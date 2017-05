Pieta na Vítkově připomněla 72 let od konce války, prezident se nezúčastnil | Reflex.cz

"Myslím si, že je to to nejmenší, co můžeme udělat směrem k těm, kteří za nás obětovali životy, nebo položili zdraví, ale i k těm, kteří i dnes na bojištích při různých konfliktech brání demokracii a také šíří slávu České republiky," řekl novinářům Štěch. Prezident se podle něj z piety omluvil už v půli března. "Pro mě to je čest a rád takovou poctu vykonám," řekl Štěch.

Tradiční pietní akt zahájila po příchodu premiéra Bohuslava Sobotky, ministra obrany Martina Stropnického (ANO) a předsedy Senátu státní hymna. Vojáci k památníku přinesli za zvuku husitského chorálu historické armádní prapory, politici a vojáci poté k památníku položili věnce a květiny. Následovala minuta ticha a salvy čestné stráže. Po konci ceremoniálu ministr obrany udělil nejvyšší resortní vyznamenání 32 válečným veteránům a dalším osobnostem.

Druhé světové války se zúčastnila většina států světa. S více než 60 miliony obětí se stala dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Češi bojovali proti nacistům ve válce na západní i východní frontě.