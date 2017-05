Policie zasahuje v sídle Fotbalové asociace ČR. Mezi zadrženými je i Pelta | Reflex.cz

Vyšetřování by mohlo souviset s dotacemi pro sport. Policisté souběžně s akcí na Strahově předvedli podle Aktualne.cz k výslechu náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou. Podle prohlášení Vrchního státního zastupitelství bylo zahájeno trestní stíhání třech fyzických a jedné právnické osoby kvůli zneužití pravomoci.



"Mohu potvrdit, že Národní centrála proti organizovanému zločinu pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze provádí úkony vyšetřování," řekla Aktuálně.cz vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Policie dorazila také na další místa, třeba do jabloneckého klubu, který vlastní předseda FAČR Miroslav Pelta. "Můžu potvrdit, že v sídle klubu jsou v tuhle chvíli policisté. Nemáme k tomu další podrobnosti, čekáme na další pokyny," sdělil iSport.cz tiskový mluvčí Jablonce Štěpán Hanuš.

Policejní zásah zatím tiskový mluvčí FAČR Michal Jurnam komentoval jen krátce. "O policejní akci víme. Je to pro nás nová informace, takže čekáme, jak bude situace dál pokračovat," řekl Jurman, který se nacházel na mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let v západních Čechách, ale už míří zpátky.