Je to rozhodnutí sraba, komentuje demisi vlády Kalousek | Reflex.cz

Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska není Sobotka schopen nést svou zodpovědnost a rozhodování předává do rukou Zemana. "Z mého pohledu je to rozhodnutí sraba. On přeci dobře věděl o konfliktu zájmu svého ministra financí. On ten konflikt zájmů tři roky toleroval a posiloval moc svého ministra financí a když se mu to vymklo z rukou, tak místo aby to řešil, tak to vzdal," řekl Kalousek.

Jak hodnotí komentátor Reflexu Bohumil Pečinka Sobotkovu demisi:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Bohumil Pečinka o tom, co přijde po pádu vlády • VIDEO Martin Bartkovský

Poznamenal, že rozhodnutí Sobotky pokládá za mimořádně nedůstojný krok, který nepřinese nic dobrého. "Máme historickou zkušenost, jak pan prezident Zeman nakládá se svými pravomocemi za takové situace, a opravdu si nemyslím, že měl dostat ten nástroj do ruky dřív, než bylo nezbytné," podotkl. TOP 09 podle něj může v tuto chvíli vzít demisi vlády jen na vědomí. Dodal, že strana je připravena vést "standardní politickou diskusi" a udělat vše pro to, aby nebyla posílena autokratická správa České republiky.

Předseda STAN Petr Gazdík si myslí, že současná vláda měla málo pozitiv, jedním z nich ale byla stabilita. "Premiér a vicepremiér teď svým chováním uvrhli zemi před volbami do nestability," řekl ČTK. Sobotka se podle něj zřekl veškeré zodpovědnosti a předal ji Zemanovi.

Předseda ODS Petr Fiala označil demisi celé vlády za výraz bezradnosti a alibismu. "Premiérovo rozhodnutí je pokračováním absurdního politického divadla, které tu v režii stávající vlády sledujeme už několik měsíců," uvedl. Je podle něj mimo jiné s podivem, jak chce Sobotka jednat se stávajícími koaličními stranami, a tedy i s Babišem, o nové vládě, v níž ale nemá současný ministr financí Babiš být.