Ve Washingtonu se dohodli na rozpočtu. Na stavbu Trumpovy zdi se peníze nenašly | Reflex.cz

Vyjednavačům dvou stran amerického Kongresu se podařilo uzavřít dohodu o financování federální vlády do konce aktuálního rozpočtového období, tedy do konce září. Informoval o tom dnes deník The Washington Post s odvoláním na vysoce postaveného zaměstnance Kongresu. Informaci potvrdila s odvoláním na své zdroje i agentura AP. Pokud Sněmovna reprezentantů i Senát dohodu do páteční půlnoci schválí, podaří se odvrátit úpadek do platební neschopnosti, který americké vládě hrozil.