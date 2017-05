Večeře korespondentů v Bílém domě se stala oslavou svobody tisku, Trump se z akce omluvil | Reflex.cz

Z akce, na které si tradičně novináři dělají legraci z prezidenta a prezident z novinářů, se Trump omluvil. Místo toho se zúčastnil setkání se svými voliči v pensylvánském Harrisburgu u příležitosti sta dnů ve funkci hlavy státu. Večeře se letos ale nezúčastnila ani žádná z velkých filmových, televizních či sportovních hvězd, jak tomu bývalo v minulosti.

Večer se nesl ve znamení oslavy svobody slova, řada řečníků se ohradila proti Trumpovu obvinění, že americká média o něm a jeho krocích ve funkci informují lživě. Hvězdou večera byli novináři Bob Woodward a Carl Bernstein, kteří se proslavili odhalením jednoho z největších skandálů americké historie. Takzvaná aféra Watergate nakonec v roce 1974 vedla k pádu prezidenta Richarda Nixona.

Slavnostní večeře se ale ani letos neobešla bez humorných narážek na prezidenta. "Hlava naší země tady není," uvedl jeden z řečníků, komik Hasan Minhaj. "Je to proto, že žije v Moskvě. A to je dlouhý let. Co se týče toho druhého chlápka, tak myslím, že je v Pensylvánii, protože nedokáže přijmout žert," dodal Minhaj s odkazem na Trumpa. Trump je prvním prezidentem od roku 1981, který se večeře asociace korespondentů v Bílém domě nezúčastnil. Před šestatřiceti lety nedorazil Ronald Reagan, který se ovšem v době konání akce zotavoval z pokusu o atentát.