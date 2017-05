Rakouský Linec opět vystaví sochu, kterou mu v roce 1942 daroval Adolf Hitler | Reflex.cz

Dílo z bronzu, které vytvořil známý německý sochař Wilhelm Wandschneider (1866 – 1942) daroval Hitler Linci (německy Linz) především proto, že měl k městu a jeho okolí silný citový vztah. V nedalekém městě Leonding žil Hitler v letech 1898 až 1905 a byli tam pohřbeni i jeho rodiče. V samotném Linci chodil nacistický vůdce na střední školu. Přes relativní bezvýznamnost Lince pro Třetí říši, jej Hitler označil jako jedno z „vůdcových měst“, vedle Berlína, Hamburku, Mnichova a Norimberku. Chtěl z hornorakouského sídla udělat „kulturní centrum“.

Zajímavé je, že socha zůstala v podstatě nepovšimnuta v jedné rotundě v parku v Linci až do roku 2008. Místní ji považovali za nedílnou součást města a nikdo její původ a minulost neřešil. Jenže před devíti lety skupina studentů umění upozornila na její „nepříjemný původ“. Nejenom, že sochu daroval městu Hitler, ale sochař Wilhelm Wandschneider byl zapálený nacista a člen strany NSDPA.

Radní proto po krátké diskusi sochu bohyně Afrodity raději „uklidili“ z očí veřejnosti. Teď ale rozhodli, že umělecké dílo by mělo být alespoň vystaveno. Stane se tak v muzeu Nordico, které ji mělo uloženou ve svém depozitáři.

Doris Langová-Mayerhoferová, která má jako radní na starosti v Linci kulturu a cestovní ruch, podle webu The Local řekla, že u sochy bude podrobné vysvětlení jejího původu i to, jak se dostala do města. „Chceme spíše vyvolat aktivní vzpomínky na minulost, než demontovat historii,“ řekla Lang-Mayerhoferová. Městská rada rozhodla o „návratu“ daru od Hitlera jednomyslně a předtím získala i souhlas úředníků vídeňské federální vlády. Návrh podpořila i místní levice, protože kdyby se socha vrátila do parku do rotundy, mohla by se podle ní stát místem, kde by se scházeli neonacisté.