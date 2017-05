Na jihu Čech jsou zavřené silnice, na Moravě stoupají hladiny řek | Reflex.cz

Jihočeská policie vyhlásila kalamitu brzy nad ránem. Kvůli popadaným stromům musela zcela uzavřít silnici z Českého Krumlova do Černé v Pošumaví, z Prachatic do Vitějovic, z Dolního Dvořiště do Lipna, z Frymburka do Větřní a Černé v Pošumaví. Pro kamiony uzavřela vozovky z Frymburka do Dolního Dvořiště a z Větřní do Světlíka. "Museli jsme zastavit provoz, protože je to neprůjezdné kvůli popadaným stromům a vyšší vrstvě sněhu, která leží na komunikacích," řekl ČTK v půl šesté ráno mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Silničáři poslali do terénu sypače a traktory. Hasiči od půlnoci do sedmé hodiny ranní vyjížděli 120krát, odstraňovali stromy spadlé kvůli těžkému sněhu. Nemají hlášená žádná zranění osob nebo pády stromů na domy.

Stromy spadly i na některé šumavské železniční tratě určené pro osobní přepravu. "Nejezdí se Rybník - Lipno, Vimperk - Bohumilice, Prachatice - Husinec a Volary - Zbytiny," řekl ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař. Podle mluvčího ČD Radka Joklíka by se na nich měl provoz obnovit do 9:00. "Autobusovou dopravu se bohužel nepodařilo zajistit vzhledem k tomu, že jsou nesjízdné silnice," řekl Joklík.

Několik set domácností v jižních Čechách je bez proudu, problémy má energetická společnost E.ON podle mluvčího Vladimíra Váchy na Prachaticku a Českokrumlovsku. Nejhorší situace je v okolí lipenské přehrady. "Odstranění záleží na počasí, pracujeme na tom, ale pokud nepřestane sněžit, tak budou poruchy pokračovat," řekl ČTK Vácha.

Sněžení ztěžuje dopravu také na Vysočině, místy nemohou vyjet kamiony a autobusy. Největší problémy způsobuje sníh na Jihlavsku a na Žďársku, staly se i dopravní nehody. Na vozovkách leží do tří centimetrů sněhu. Husté sněžení komplikuje dopravu také na Šumpersku a Jesenicku. Napadlo tam až deset centimetrů mokrého sněhu, kamiony stojí v kopcích, problémy mají i osobní auta na letních pneumatikách. Sněží i v Královéhradeckém kraji a na mnoha místech Pardubického kraje. Na Svitavsku napadlo za hodinu až pět centimetrů sněhu. I tady komplikují dopravu auta uvízlá v kopcích.

V Moravskoslezském kraji stoupají po nočním vytrvalém dešti hladiny řek. Třetí povodňový stupeň, tedy stav ohrožení, platí na Polančici v Ostravě, druhý například na řece Opavě. Na dvou dalších místech, v Držkovicích na Opavsku a Kozlovicích na Frýdecko-Místecku, platí na řece Opavě a na Ondřejnici druhý povodňový stupeň, tedy stav pohotovosti. Na 16 dalších místech platí první stupeň.

