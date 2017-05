Babiš a Monika: | Reflex.cz

Vicepremiér Andrej Babiš a jeho partnerka Monika Babišová si své ano řeknou v červenci na farmě Čapí hnízdo. Babiš to potvrdil pro Blesk.cz s tím, že líbánky by rád na exotickém ostrově Bora Bora, ale až po říjnových volbách. Samotná svatba bude pak česká. V té době už bude občan, nikoli vrcholný politik, myslí si současný vicepremiér a ministr financí. Proč? Shání si prý krabice, až ho premiér Bohuslav Sobotka (CŠSD) vyhodí z vlády.

„Čapí hnízdo je místo, které máme rádi, je tam plno svateb, nejsme první, kteří tam mají svatbu. Žádné jiné místo jsme nezvažovali,“ řekl Blesk.cz Andrej Babiš (ANO) k tomu, kde se jeho svatba uskuteční. „Praští“ do toho nakonec ještě před říjnovými volbami. Konkrétní termín svatby však dál tají. „V červenci. Konkrétnější vám neřeknu,“ uvedl jen.

VIDEO: Na Čapí hnízdo loni zavítal i prezident Miloš Zeman. Na Babišově svatbě však podle všeho bude chybět.

Zkombinovat červencovou svatbu a předvolební kampaň však pro něj prý nebude nijak komplikované. „Bude to náročné akorát v tom, že pátek, sobotu a neděli nebudu dělat kampaň, ty tři dny si na to zarezervuji. Líbánky plánujeme po volbách, to budou obrovské líbánky (smích, pozn. red.),“ pokračoval Babiš, který by rád vyrazil na ostrov Bora Bora. Veselka však bude česká.

S partnerkou Monikou, rozenou Herodesovou, mají děti Vivien a Frederika. „Andrej mluví o svatbě už delší dobu, ale já jsem moc nechtěla. Až teprve teď jsem souhlasila. Uvědomila jsem si, že to bude pro všechny z nás asi lepší, když bude vše, tak jak to má být. Andreje miluju a jiného muže bych stejně už nechtěla,“ řekla Blesku Monika Babišová.