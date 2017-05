Revoluční krok v Zimbabwe: Nemáte na školné pro děti? Můžete platit živou kozou či ovcí | Reflex.cz

V roce 1980 se obyvatelé někdejší britské kolonie Rhodesie dočkali vytoužené nezávislosti. Ovšem od roku 1987 vládne v této africké zemi diktátor Robert Mugabe a stát se opakovaně zmítá v hospodářském chaosu, krize střídá krizi. Posledním důkazem problémů je, že místní ministr školství prosadil v parlamentu zákon, podle kterého lidé mohou za děti platit školné nejrůznějšími způsoby, nemusí to být peníze. Mohou třeba darovat ovce, kozy, či půjčit škole auto a nejrůznější stroje. Jak ale budou bez peněz školy fungovat, není jasné.

Ministr školství Lazarus Dokora pro vládní noviny Sunday Mail řekl, že školy musí prokázat daleko větší flexibilitu, pokud jde o školné od rodičů. „Pokud je například v místní komunitě stavitel, mělo by mu být umožněno, aby příležitostně pracoval pro školu zdarma, byla by to forma náhrady za školné,“ tvrdil ministr. Vzdělávacímu zařízení ale můžete půjčit i auto, nebo nějaký stroj (jaký stroj může škola potřebovat, není zřejmé).

Chudší obyvatele ale často žádné auto nemají. Co s tím? I na to „soudruzi“ v Zimbabwe přišli. Místo školného mohou darovat kozy či ovce. Jenže to často bývá jediný majetek těch nejchudších. Podle listu Sunday Mail ale už některé školy skutečně přijaly jako platbu živá zvířata.

Podle zimbabwského zpravodajského portálu Bulawayo24 je ekonomická situace země nadále kritická. Stát dlouhodobě trápí obrovská inflace, peníze mají malou hodnotu a lidé je vybrali z bank v obavě, že přijdou o všechno. Roste také nezaměstnanost, do země neproudí investice ze zahraničí. Kdysi prosperující zemědělství kdysi velmi utrpělo tím, že bílí farmáři byli označeni za pohunky někdejšího koloniálního režimu, byli ze svých farem vyhnáni a mnoho z nich zemi opustilo. Mnoho farem pak zkrachovalo, protože noví majitelé je neuměli řídit.