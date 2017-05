Nejsem oligarcha a žádná média nevlastním, brání se označení Andrej Babiš | Reflex.cz

Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) odmítl zařazení mezi oligarchy, kteří v Česku nakupují noviny k upevnění svého vlivu. Do této skupiny ho zařadila mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF) ve své pravidelné zprávě o svobodě médií. Babiš ČTK napsal, že média nevlastní, definici oligarchie naopak podle něj splňuje v Česku ČSSD.

"Oligarchie je podle wikipedie koncentrace moci v rukách malé skupiny lidí, a to je dnes ČSSD. Oligarchové jsou lidi, kteří oligarchii podporují, a to já rozhodně nejsem," napsal ČTK Babiš v textové zprávě. Novináři by se měli podle něj obrátit například na podnikatele Zdeňka Bakalu, majitele společnosti Economia vydávající například Hospodářské noviny, a další velké investory v médiích.

Andrej Babiš v pořadu Štrunc! na webu Info.cz:

Babiš navíc odmítá, že by v mediální oblasti podnikal. "Já žádná média nevlastním a neovlivňuju, ani jsem neovlivňoval," uvedl. Šéf hnutí ANO vložil na začátku února akcie svých firem včetně Agrofertu a mediálního domu Mafra do svěřenských fondů. Reagoval tak na novelu zákona o střetu zájmů, kterou poté u Ústavního soudu napadli prezident Miloš Zeman a poslanci hnutí ANO.

Zpráva RSF situaci v Česku charakterizuje jako "vzestup oligarchů". Koncentrace vlastnictví médií podle organizace v zemi dosáhla "kritické hladiny". Oligarchové podle ní nakupují noviny zhruba od roku 2008, aby upevnili vliv. "Jeden z nich, Andrej Babiš, je zároveň vicepremiérem a ministrem financí i vlastníkem dvou nejvlivnějších deníků," stojí ve zprávě.