Vztah, který budí vášně: Manželka možného prezidenta Francie, Macrona, byla jeho učitelkou na střední škole | Reflex.cz

Ne, že by někdejší milostné avantýry některých politiků někoho překvapovaly, ale historie vztahu možného nového prezidenta Francie Emmanuela Macrona (39) a jeho ženy Brigitte (64) je vskutku zvláštní. Manželka byla kdysi jeho učitelkou na střední škole. Je proto o 24 let a 8 měsíců starší. Co svedlo možnou první dámu země galského kohouta a Macrona dohromady?