Může ještě Marine Le Penová vyhrát volby? Některé propočty ukazují, že šance pořád žije | Reflex.cz

Podle většiny médií a průzkumů je ve francouzských prezidentských volbách v podstatě rozhodnuto. Ve druhém kolem prý zvítězí exsocialista a podporovatel migrace Emmanuel Macron (39). Ovšem některé propočty ukazují, že situace by nemusela být tak jasná a šéfka Národní fronty Marine Le Penová by ještě mohla mít šanci. Za jakých podmínek by se podobný zázrak mohl odehrát?

Ve druhých kolech francouzských prezidentských voleb bývá účast podobná jako v kole prvním, většinou je jen o malinko nižší. V roce 2002 dokonce přišlo v druhém kole o dva a půl milionu více voličů – není bez zajímavostí, že tehdy do druhého kola postoupil Jean-Marie Le Pen, otec Marine. Dostal v něm ale pouhých 18 procent hlasů a drtivě prohrál. Podle tohoto příkladu jsou vyvozovány výsledky i teď. Jenže francouzská sekce webu The Local provedla podrobnou analýzu a ta ukazuje na zcela jiné podmínky.

Prvním předpokladem tentokrát je, že by mohlo přijít v druhém kole výrazně méně voličů. Důvody jsou dva. Druhé kolo se uskuteční v neděli 7. května. Jenže v pondělí 8. května se ve Francii slaví výročí konce druhé světové války a je státní svátek. Část lidi proto odjede na prodloužený víkend a volit možná nepůjdou. Důvodem tohoto rozhodnutí může být i fakt, že média a většina odborníků tvrdí, že Macron určitě vyhraje. Obojí by mohlo nahrát Le Penové. Zda se předpoklad nižší účasti potvrdí, je ve hvězdách.

Podle propočtu musí Marine Le Penová, aby vyhrála, získat v druhém kole až dvojnásobek počtu hlasů, než měla v kole prvním. Poslední neděli dostala přesně 7 679 493 hlasů, Macron o milion víc. Kde tedy má Le Penová tyto hlasy vzít?

Přestože republikánský kandidát Françoise Fillon vyzval své voliče, aby podpořili Macrona, podle politologů tak zhruba jedna třetina jeho příznivců neučiní a dají hlas Le Penové. Kolem pětiny pak nepůjde volit. Fillon dostal přes 7,2 milionu hlasů a jeho voliči druhé kolo výrazně ovlivní. „Voliči pana Fillona si myslí, že společnost potřebuje silnější řád a vedení a to je vize, kterou sdílejí s Le Penovou,“ řekl webu The Local Bruno Cautres, politický analytik z think tanku Cevipo. Jak ale dodává, problém je v tom, že tito voliči s šéfkou Národní fronty nesouhlasí v ekonomických otázkách. Fillon chtěl méně regulací, Le Penová naopak pojímá hospodářství v nacionalistickém kontextu, což by vedlo k větším zásahům státu.

Na druhou stranu by mohla Le Penová získat hodně voličů levičáka Jeana-Luce Mélenchona, který skončil v prvním kole čtvrtý a dostal 7 milionů hlasů. Tito lidé odmítají „Macronovu liberalizovanou a globalizovanou Evropu“. Jenže u části Mélenchonových voličů se očekává v druhém kole absence, protože se jim žádný z postupujících vůbec nezamlouvá.

Marine Le Penová naopak může podle všeho počítat s většinou hlasů Nicolase Duponta-Aignana, který jich dostal 1,7 milionu. Jeho pravicová politika konvenuje i jejím podporovatelům.

Další euroskeptik François Asselineau, který požadoval odchod z EU, shromáždil přes 330 tisíc hlasů a ty zamíří také zřejmě k Le Penové.

Tyto všechny propočty ukazují, že to k dosažení magických vítězných 50 a více procent ještě Marine Le Penové v druhém kole stačit nemusí. Mnozí lidé ale poukazují na volby v USA, kde média a průzkumy celé měsíce tvrdily, že stoprocentně vyhraje Hillary Clintonová. Nestalo se.

Zda se zázraky dějí i ve Francii, uvidíme příští týden.