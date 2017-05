Mluvili jsme málo o naší mámě, řekl princ Harry. Královská rodina otevírá svá bolavá témata a chce inspirovat další | Reflex.cz

Před několika dny se princ Harry objevil v pořadu Bryany Gordonové, který nazvala Mad World, což lze volně přeložit jako Šílený svět. Princ Harry, který byl vůbec prvním hostem tohoto pořadu, v něm otevřeně mluvil o potřebě zabývat se mentálním zdravím těch, kteří se v dnešním světě ztrácejí a nemohou se v něm zorientovat. Ale tím to celé jen začalo – následoval další významný krok, do něhož se zapojila i vévodkyně Kate a Harryho bratr William.

Možná že jste se na začátku studia angličtiny, ať už ve školních lavicích nebo kdekoliv jinde, setkali s tím, že vám někdo řekl – v Anglii je téměř nezbytné na otázku „Jak se máš“ odpovídat pouze „Dobře“. Jiný druh odpovědi než „I’m fine“ se považuje za něco zvláštního, co vybočuje z konverzačních pravidel. Tím právě začínal pořad Bryany Gordonové, která svůj jej uvedla právě prohlášením, že denně „odpovíme milionkrát na otázku, jak se máme, aniž bychom to opravdu někomu řekli“.

Pokud toto platí pro Brity obecně, platí to pro královskou rodinu stonásobně. Jejich distingovanost a vážnost dávala staletí tušit, že odhalování niterných emocí nepatří mezi jejich běžný repertoár. To ale synové nástupce trůnu Charlese zcela změnili. Princ Harry hovořil otevřeně o tom, jak moc je důležité sdílet s někým – se svými nejbližšími – své traumatické zážitky, protože jejich tutlání v sobě špatný psychický stav jen zhoršuje. „Je v pořádku cítit se občas divně,“ řekl mimo jiné princ Harry.

V pátek pak zveřejnila oficiální stránka na sociální síti Facebook nazvaná The Royal Family, kde se objevují nejnovější informace z britského královského kruhu, video, které definitivně prolomilo pomyslnou zeď mezi majiteli modré krve a běžnými Brity. Na videu sedí u stolu v zahradě William, vedle Kate a naproti nim Harry ve sportovní bundě a povídají si – konverzace vypadá úplně běžně, stáčí se ale na témata, která běžná nejsou. Vévodkyně říká, že je hrozné, čím bratři museli projít, a že je dobré, že jsou si tak blízcí. „No, většinou,“ usměje se starší William a všichni se zasmějí. „Mluvili jsme málo o naší mámě,“ řekne pak Harry a William kývne. Dodává, že by rád podpořil všechny, kdo váhají, zda se svými bolestmi „jít ven“, ať už déle neváhají. „Možná i proto máme tak blízký vztah,“ dodává na to William. Tragická smrt princezny Diany, jejich matky a manželky korunního prince Charlese, v obou členech královské rodiny rezonuje neustále – to je vidět na první pohled. Veřejně o ní nikdy nemluvili. Až nyní.

Video, kde spolu tři oblíbení členové královské rodiny mluví o psychice a nutnosti pečovat o své psychické zdraví, záhy viděly miliony lidí. Na sociální síti se těší samým pozitivním ohlasům. Mnoho britských médií si videa všimlo a například britský Daily Telegraph přišel s článkem, který nazval „Princezna Diana přežívá v srdcích svých synů“. Ve stejném článku je pak citován renomovaný psycholog, který tvrdí, že video je udělané velmi zdařile a může mít na mnoho lidí opravdu pozitivní vliv.

William a Kate i princ Harry se dnes zúčastnili charitativního londýnského maratonu, kde svou přítomností podpořili stovky běžců. Jejich účast ve veřejném životě je nejen sympatická, ale i prospěšná.